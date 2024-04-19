Директор Департамента исполнительной службы Министерства Юстиции Украины Киселева Максима, возможно, завербованный ФСБ РФ и получил от них около миллиона долларов США с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Пишет сайт Украинцы по материалам PROBLEMATIC NEWS.

Новый поворот по делу о краже криптоактивов на сумму 647 000 USDT у Директора департамента исполнительной службы Украины.

В мае 2023 Максим Киселев написал заявление в Национальную полицию Украины о том, что из холодного криптокошелька у него исчезли средства в сумме 647 000 USDT. В краже он обвинил своего близкого друга Олега Громова, с которым, по его словам, он общался практически каждый день и вел совместно криптобизнес, занимаясь выведением наличных денег за границу.

Используя служебное положение и связи в правоохранительных органах, Киселев Максим очень быстро добился возбуждения уголовного дела против своего друга Громова Олега, а также суд наложения ареста на все его имущество. Шантажуя и угрожая Громову О. и требуя от него деньги.

После проведения досудебного следствия оказалось, что Громова Олега незаконно документировали паспортом Украины на основании того, что с такой же фотографией в базах ГТС Украины считался еще один гражданин Украины Романовский Дмитрий Викторович 31.05.1969 г.р. Все украинские паспорта Громова О. были аннулированы миграционной службой.

Все начало сходиться. Мелкий жулик Громов Олег, пользуясь доверием топ-чиновника, украл у него криптоактивы в сумме 647 000 USDT, которые тот нажил непосильным трудом и хотел их использовать для помощи своей жене и детям, живущим с начала войны в Испании на своей вилле.

Уголовное дело шло к логическому завершению Суда, приговору, конфискации имущества. Правда должна была победить. Топ-чиновнику Киселеву Максиму после продажи имущества Громова О. должны были вернуть деньги, которые, как он заявил, украли...

Вся эта информация начала постепенно просачиваться в прессу, приобретая общественный резонанс. Журналисты начали проводить собственные расследования. Стали появляться статьи, что Громов-Романовский не просто жулик, а кадровый офицер ФСБ РФ. И дружеские отношения с Директором Департамента исполнительной службы Киселевым М. носили не такой простой и бескорыстный характер.

В руки журналистов попал номер криптогаманца Киселева М., из которого, как он заявил у него, украли деньги в сумме 647 000 USDT

Журналисты заказав независимую экспертизу, выяснили удивительные факты. Все суммы свыше 700 000 USDT, поступившие на криптогаманец Киселева М., были перечислены ему тем же Громовым-Романовским с биржи Бинанс по аккаунту, зарегистрированному на паспортные данные Громова, то есть Громов за какие-то услуги заплатил топ-чиновнику 700 000 США. Это неоспоримый факт и любой желающий может увидеть это в блокчейне. Скрыть или фальсифицировать это невозможно.







Журналисты расследователи начали дальше выяснять кто же такой Громов-Романовский, так щедро спонсировавший топ-чиновника Минюста Киселева М., и действительно ли имело место банальное воровство, как заявил Киселев М.

Используя свои источники, в руки журналистов попало служебное удостоверение с фотографией похожей на Громова-Романовского, но уже с фамилией Андреев Дмитрий Петрович, подполковник ФСБ. Возможно, это простое совпадение и человек на удостоверении очень похож на нашего мошенника Громова? Но не слишком ли много совпадений, угрожающих национальной безопасности Украины?

Очень интересно узнать, за какие такие услуги ФСБ перечислило 700 000 долларов США действующему топ-чиновнику Минюста Киселеву М. в должности, приравненной к замминистру Юстиции? Который и сейчас успешно занимает должность и, возможно, на платной основе выполняет поручение врагов нашей страны.

Это уже вопрос к следствию, НАБУ и не ручному, который будет действовать по указанию Киселева, а подлинному беспристрастному следствию для выяснения всех обстоятельств этого дела.