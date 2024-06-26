Об этом пишет политолог Алексей Курпас в блоге на Корреспонденте.





Почему никто не пришел поддержать Тищенко в суде |



Официально у Николая Тищенко было три жены. Первая – Лариса Тищенко родила ему в две тысячи пятом году сына Даниила. Вторая жена Ирина Журавская, племянница бывшего заммэра Киева Виталия Журавского очень быстро поняла, кто такой Тищенко. Развелись они уже через полгода после свадьбы. В третий раз нардеп женился в 2016 году на Алле Барановской. После свадьбы у них родился сын Давид. Но и эта жена тоже расстается с Тищенко. В близких кругах ни для кого не секрет любовь депутат к походам налево. Источники из его окружения утверждают, что изменял он каждой из законных дружин. Впрочем, сам Тищенко любовные дела комментирую, как и все остальное, просто комично. Заявлял даже, что ему подливали приворотное снадобье.

«Я был объектом, которому подливали, Украина вообще очень славится разнообразными магическими ритуалами, девушки очень любят ходить к ворожкам и создавать какие-то зелья. И потом утром своим любимым подливать в чай, делают из мужчин просто пластилин, мужчины становятся смиренными, мягкими, глупыми и влюбляются, я почувствовал это на себе».

Среди любовниц Николая Тищенко не только модели. Он ведь не гнушается даже спать с женами собственных партнеров. Один из таких случаев уже получил огласку в СМИ – тогда стало известно о связи Тищенко с супругой директора его же благотворительного фонда. Речь о Геннадии Дмитриеве – пока он руководил БО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НИКОЛАЯ ТИЩЕНКО" и помогал отмывать деньги, сам Тищенко развлекался с его женой.







Эвелину Андриевскую, молодую помощницу Тищенко тоже называют его любовницей. Журналисты и военные неоднократно отмечали, что она является ватницей, поклонницей Путина и Лепса и может быть потенциальным агентом Кремля. По данным журналистов, уже во время войны с РФ ездила в оккупированный Крым. Более того, Андриевская позволяла себе даже критиковать действия ВСУ, распространяла в своих соцсетях информацию из пророссийских пабликов. А когда в 2015 году в Донецке произошел взрыв, Андриевская распространила сообщение из вражеского паблика о том, что Украина якобы использовала тогда точку У. «Такая она, эта слава Украины? Это не просто «точка У», это точка в доверии и надежде.» – написала тогда Андриевская. Во время нападения на бывшего военного в Днепре Эвелина тоже была рядом с Тищенко. Пользователи сети, внимательно просмотревшие материалы с места нападения, отметили, что на помощнице находились серьги Van Cleef стоимостью почти 200 тысяч гривен.









Но ни одна из многочисленных любовниц, и даже никто из бывших жен, рожавших ему детей, не пришли поддержать Тищенко в суд. Меру меры пресечения депутату избирали в присутствии журналистов. Также пришел киевский пенсионер – просить помочь решить проблему с землей. Ни одного соратника, друга, партнера или даже родственника. Под круглосуточный домашний арест Тищенко отправился совершенно одиноким.



