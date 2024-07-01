Законопроект №8371, фактически запрещающий Украинскую Православную Церковь, на сегодняшний день не находит поддержки большинства народных депутатов, несмотря на давление со стороны группы нардепов Европейской солидарности. Об этом пишут "Українські новини", сообщает сайт Комментарии.

Издание отмечает, что причина заключается в изменении политической ситуации и критическом отношении этого запрета "западных партнеров" Украины.



"Во-первых, "партнеры" через океан дали понять, что вопрос с запретом Церкви - "не ко времени". При этом демократы просто советуют подождать, а на случай прихода к власти Трампа, окружение которого уже раскритиковало конфессиональную политику Зеленского, существует четко сформулировано самым известным адвокатом Бобом Амстердамом послание: каждый из проголосовавших за запрет УПЦ в перспективе могут попасть под санкции США", — говорится в материале. Европейские политики, отмечает издание, также критичны к запрету.



"Зеленский столкнулся с сигналами из Европы. Законопроект противоречит, прежде всего, Европейской конвенции по правам человека (статья 9) — базовому документу, на который ориентируются практически все европолитики, и эти противоречия вызывают у них много вопросов, ответы на которые они не получают", — отмечают журналисты. СМИ добавляет, что вместе с тем существуют и внутренние факторы, противодействующие этому законопроекту.

"Социология показывает, что запрет Церкви не добавит рейтинговых показателей Зеленскому и не даст козырей в руки нынешней власти. Лавры пожнет Петр Порошенко, уже сейчас развернувший бурную антицерковную деятельность. Запретить УПЦ, чтобы повысить рейтинг Порошенко?", — пишут авторы материала, допуская , что власть на это не пойдет, несмотря на обвинения в полумерах и недостаточной последовательности в отношении УПЦ.

"Чем большую активность будут проявлять порошенковцы, тем очевиднее будет то, что власть не пойдет на "окончательное решение" церковного вопроса", — констатирует СМИ.