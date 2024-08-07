Об этом пишет портал Акценты .



Действительно, в таких предприятиях должны работать люди с безупречной репутацией. Что не скажешь о руководителе департамента безопасности движения Кужавского Н. Он успел поработать за свой возраст на разных должностях в Укрзализныце. Одно время руководил Приднепровской железной дорогой и был уволен, так как СБУ не предоставила доступ к государственной тайне.



Руководя департаментом безопасности движения, Николай Сергеевич так и не наладил работу безопасности подвижного состава. Аварии, пожары, травмы работников, сгоревшие тепловозы, а самое главное - гибель и ранение более 1200 работников от ракетных обстрелов, не привели руководство Укрзализныци к здравому смыслу. Так и руководит Николай Сергеевич дальше, а теперь еще с подозрением НАБУ. Ведь департамент, один из самых таких, где можно и бизнес.

Наверное, никому не известно, что этот департамент создан из трех департаментов – охраны труда, экологического и безопасности движения.



Поговаривают, что только при согласовании технических условий на спецодежду новые поставщики отвалили круглую сумму за то, что предыдущие поставщики были сняты с пробега.



Кужевский осуществляет контроль за распределением и согласовывает расходы на сумму 1,4 млрд грн структурными подразделениями Укрзализныци ежегодно.

В конце августа истекает трудовой договор у Кужавского и, по нашему мнению, руководство Укрзализныци подберет кандидатуру без подозрения НАБУ и сомнительного прошлого.



В период 2007-2012 годов Кужевский М. был помощником народного депутата ВРУ Лебедева П.В., члена партии регионов экс-министра обороны Украины. Печерский суд в мае 2020 года принял решение о заочном аресте Лебедева. По настоящее время он находится в розыске и ему объявлено подозрение.

Какие функции, выполнявшие Кужовский в то время и выполняемые сейчас, знает только Лебедев и Кужевский.