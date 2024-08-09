Российская агрессия против Украины обострила проблему использования россиянами банковских переводов денег для финансирования своих агентов и в криминальных целях.

Именно поэтому российская агентура, несмотря на войну, пытается захватить украинский рынок криптовалюты. Один из успешных «кейсов» - это криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег.

Об этом пишет портал Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь обложка компании за которой скрываются настоящее хозяева — семейство «регионалов» и любителей «русского мира» Дмитрий и Никита Шенцевы.

Рэкетир, депутат «регионал» и лоббист «русского мира» с медалью от путина

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, выбивания долгов, рэкета и «крышевания».



В середине девяностых Шенцев подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым. Тот помог Дмитрию Шенцеву из бандита превратиться в политика и депутата.

В это же время Шенцева взяли под свое крыло русские бандиты и спецслужбы. Дмитрий Шенцев стал уполномоченным представителем «авторитетного» московского предпринимателя Михаила Алексеева.

Ну а дальше все развивалось более чем логично. После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русского мира» и создания так называемой «Новороссии». Дмитрий Шенцев настолько активно работал на интересы рф в Украине, что даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Поэтому естественно, что 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, а в 2018-м году был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.



С началом полномасштабной вторжения рф в Украину Шенцев исчез и перестал появляться в Верховной Раде. С 24 февраля по июнь 2022-го он пропустил все заседания Верховной Рады. И в сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

Естественно, что «нашелся» Шенцев на территории страны-агрессора рф. Там же находится и его сын Никита который активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году Никита Шенцев - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. Так что активная работа семьи Шенцевых на рф подтверждается многочисленными фактами.

Криптобиржа WhiteBIT — кто скрывается за официальной обложкой

WhiteBIT везде рекламирует себя как украинская криптовалютная биржа. Компания была основана в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель.

При создании компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

В 2023 году, после начала расследования в отношении биржи, Шенцев и Репешко официально продали свои доли в WhiteBIT Владимиру Носову. Однако, по словам инсайдеров, реальным владельцем криптобиржи является семья Шенцевых о которых мы писали выше.





Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.



В публикации на сайте Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

Согласно журналистскому расследованию, компанию Sofbiz подозревают в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории выяснили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные через Sofbiz, были п

редназначены для организации убийства тогдашнего премьер-министра и будущего президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat, установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ Генштаба России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.



Несмотря на наличие доказательств связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Спустя несколько лет Coddan фигурирует среди учредителей криптовалютной биржи WhiteBIT.





«Грузинская мечта» для WhiteBIT или как тайное стало явным

В Грузии произошел еще один скандал, связанный с криптобиржей WhiteBIT. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиционного Единого Национального движения. Представители оппозиции утверждают, что главная цель нового цифрового банка — «легализация российских денег с целью их использования на выборах в следующем году».

Среди основателей банка Hash числятся одни из самых влиятельных и богатых людей Грузии — Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов, который также является медийным лицом криптобиржи.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения по поводу использования российских денег в предвыборной кампании: «Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили». Он также отметил, что после того, как Отар Парцхаладзе, на которого были наложены санкции США как на российского шпиона, оказался под покровительством властей, Натия Турнава, экс-министр экономики Грузии, взяла на себя оперативное управление российскими финансами. Это вызывает обоснованные подозрения, что правящая партия «Грузинская мечта» может использовать цифровые каналы для привлечения российских денег в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги и уходит от налогов





Что касается Украины то тут криптобиржа Whitebit используется в качестве нелегального обменного пункта криптовалюты.



Как сообщается в жалобе, которую отправил следственному судья ВАКС председателт ОО «Нон-Стоп» Кирилл Яковец, ежедневный оборот криптобиржи Whitebit составляет 500.000.000 долларов США, а сделки осуществлялись без учета и налогообложения, чем нарушено украинское законодательство.

Денежные средства, полученные преступным путем, через криптобиржу Whitebit конвертировались в криптовалюту, которую в дальнейшем хранили на электронных кошельках внутри биржи или других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, подконтрольных и фейковых аккаунтов при содействии администрации биржи криптовалюта подлежала конвертации, обмену, продаже, покупке, биржевой торговле. По мнению заявителя, криптобиржа Whitebit, подконтрольна Дмитрию Шенцеву и его сыну Никите, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться с целью финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец убежден, что деятельность криптобиржи Whitebit фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники завладели средствами инвесторов/клиентов путем обмана, без какого-либо обеспечения, что в будущем приведет к обвалу и невозврату средств инвесторам/клиентам.