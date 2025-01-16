Украинский олигарх Виктор Пинчук из-за подконтрольных депутатов начал информационную атаку на министра энергетики Германа Галущенко.



Об этом сообщил общественный деятель Сергей Иванов, отметив, что критика министерства зимой – это спланированная кампания, организованная по указанию Пинчука с целью извлечения выгоды в вопросах добычи газа и других ресурсов, пишет сайт From-ua.



Среди публично критикующих министра депутатов Иванов назвал Ярослава Железняка и Инну Совсун. Он также упомянул, что вскоре эти депутаты посетят Давосский форум за счет олигарха, традиционно оплачивающего их поездку и пребывание.

По мнению Иванова, олигархи продолжают оказывать влияние на государство и политику, используя собственные ресурсы для достижения личных целей. Он подчеркнул, что вместо реального внедрения реформ, Украина до сих пор находится под контролем олигархических кланов, которые определяют кадровые назначения и принятие ключевых решений в государстве.

Иванов также выразил надежду, что общество и правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию и дадут надлежащую оценку действиям как олигархов, так и подконтрольных им политиков.