После появления информации, что правоохранители расследуют новые эпизоды государственной измены Петра Порошенко, «5 канал» удалил видео, которое свидетельствует, что бизнес нардепа работал в оккупированном Крыму и платил налоги в бюджет россии.

Об этом пишет сайт Информатор.

В нем Константин Картошкин – менеджер принадлежавшего Порошенко «Севморзавода» - заявлял, что Севастополь имеет «неопределенный и непонятный статус». Также он рассказывал о заказах, которые завод ожидал от минобороны россии, поскольку «предприятие было ориентировано на экспорт». А в своих комментариях Картошкин использовал формулировку «на Украине».

СМИ уже отыскали это видео в архивах.

Оказалось, что после аннексии Крыма «Севморзавод» вел переписку с министерством промышленности и торговли рф. В ней завод и его менеджер Картошкин называли Севастополь «российским городом федерального значения», предоставляя органам власти рф все финансово-экономические отчеты.

Фактически это является одним из доказательств сотрудничества Порошенко с российскими властями, ведь они долгое время не национализировали принадлежащий ему завод, хотя многие другие украинские компании были национализированы сразу.

Позже Порошенко назначил Картошкина руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – «Заря-Машпроект».

В 2024 году НАБУ и САП завершили досудебное расследование относительно Картошкина и установили, что вместе с Порошенко они завладели средствами николаевского госпредприятия «Заря-Машпроект» на 1,4 млрд грн.

Кроме ведения бизнеса в россии, Порошенко подозревается также в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму, и действиях, которые играли на пользу россии.