Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 2 по 8 листопада показує поступове похолодання: якщо на початку тижня повітря прогріється до +13°, то до неділі стовпчики термометрів опустяться лише до +5°.

Попередній тижневий прогноз для Одещини також вказував на зниження температури, і нові дані синоптиків підтверджують цю тенденцію: з 2 по 8 листопада в Одеській області очікується поступове похолодання з максимумом +13° на початку тижня та мінімумом +5° у неділю.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +5° до +13°, а хмарність переважно триматиметься хмарна з проясненнями.

У понеділок, 2 листопада, повітря вдень прогріється до +12°, а вночі охолоне до +9°. Небо залишатиметься хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +13°, вночі ж температура триматиметься на позначці +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, вдень потеплішає до +11°, а вночі термометри покажуть +9°. Хмарність хмарна з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 5 листопада, похолодання стане відчутнішим: денна температура опуститься до +7°, нічна — до +4°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень повітря прогріється до +9°, вночі ж похолодає до +4°. Хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 7 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться лише до +6°, а вночі опустяться до +5°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 8 листопада, завершиться найпрохолодніший день тижня: вдень повітря прогріється лише до +5°, а вночі охолоне до +3°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, коли вдень повітря прогріється до +13°, а найпрохолоднішим — неділя, 8 листопада, з денною температурою лише +5°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

Зважаючи на поступове похолодання та перепад температур у 8° протягом тижня, одеситам варто заздалегідь подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, вранці та ввечері варто враховувати нижчі нічні температури, плануючи прогулянки чи поїздки на середину дня, коли повітря буде найтеплішим.

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