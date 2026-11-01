Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 2 по 8 листопада обіцяє значне похолодання: якщо на початку тижня вдень буде до +12°, то ближче до вихідних стовпчики термометрів опустяться до +4°, а вночі в неділю, 8 листопада, очікується -2°.

Попередній тижневий огляд погоди для області вже фіксував тенденцію до похолодання, і нові дані її підтверджують: з 2 по 8 листопада у Дніпропетровській області очікується подальше зниження температури, а в ніч на неділю термометри можуть опуститися нижче нуля.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура повітря в області коливатиметься від +4° до +12°, а нічна — від -2° до +9°.

У понеділок, 2 листопада, вдень очікується +11°, а вночі повітря охолоне до +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, стовпчики термометрів вдень підійдуть до найвищої позначки тижня — +12°, вночі ж температура триматиметься на рівні +9°. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, повітря вдень прогріється до +10°, а вночі опуститься до +9°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 5 листопада, відчується перше помітне похолодання: вдень лише +5°, вночі — +4°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень трохи потепліє — до +7°, вночі ж температура збережеться на позначці +4°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, денна температура опуститься до +4° — це найнижча денна позначка тижня, вночі ж буде +3°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 8 листопада, вдень утримається +4°, а вночі температура впаде до -2° — це найхолодніша позначка тижня. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з денними +12°, а найхолоднішою — ніч на неділю, 8 листопада, коли термометри покажуть -2°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, а єдиний день з можливими опадами — п’ятниця, 6 листопада.

Через суттєве похолодання до кінця тижня жителям області варто подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п’ятницю, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом на слизькій дорозі.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про похолодання: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 31 жовтня по 6 листопада.

Також Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада.

Як повідомляла Politeka, дніпропетровську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 29 жовтня по 4 листопада.