29 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 29 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 29 апреля праздник в мире
29 апреля мировое сообщество отмечает замечательный праздник — Международный день танца. Танец объединяет людей, позволяя говорить на языке движений. Основан этот праздник был в организации ЮНЕСКО, которые выбрали для его празднования дату рождения известного балетмейстера из Франции Жана-Жоржа Новера.
Также сегодня — День памяти всех жертв применения химического оружия.
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В Украине 29 апреля отмечают Поливальный понедельник. По древнему обычаю именно сегодня парни обливают водой девушек.
Также 29 апреля — Всеукраинский день футбола. Именно в этот день, 27 лет назад, национальная футбольная сборная Украины провела свой первый матч.
Национальные праздники:
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Шуточные праздники
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Исторические события 29 апреля: что интересного происходило
1429 — Жанна д’Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан.
1770 — британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
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1863 — в Российской империи отменены телесные наказания и клеймения по решению суда.
1882 — в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная троллейбусная линия.
1897 — британский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона.
1913 — Гидеон Сундбэк запатентовал застежку-молнию с зубчиками.
1975 — в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.
1982 — население Китая превысило миллиард человек.
2011 — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
29 апреля — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 29 апреля: Леонид, Павел, Тимофей, Михаил.
Имена для девочек по православному календарю 29 апреля: Арина, Галина, Ирина, Федора.
29 апреля — День рождения знаменитостей
1727 — французский хореограф, реформатор балета Жан-Жорж Новер.
1785 — немецкий изобретатель Карл Дрез. Среди его изобретений велосипед и печатная машинка. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной.
1875 — всемирно известный англоязычный писатель итальянского и английского происхождения Рафаэль Сабатини.
1899 — афроамериканский джазовый музыкант, композитор, пианист, руководитель всемирно известного оркестра Дюк Эллингтон.
1955 — советская и российская актриса Лариса Удовиченко.
1958 — американская киноактриса Мишель Пфайфер.
1970 — американский теннисист Андре Агасси.
1970 — американская актриса Ума Турман.
1985 — украинский боксер, чемпион Европы 2006 года среди любителей Денис Пояцика.
1989 — хорватский футболист Домагой Вида.
Народные приметы на 29 апреля
В народном календаре 29 апреля — Арина-Рассадница. Этот день использовали для работы в поле — пикировали рассаду помидор и капусты. Считалось, если посадить капусту 29 апреля, то она будет большой и сочной. Наши предки верили, что капусту в коем случае нельзя сажать в четверг и накануне больших праздников. Это может привести к неурожаю овоща.
На Арину хозяева высаживали гречку и внимательно следили за погодой, пытаясь предсказать, каким будет будущий урожай.
Народные приметы на 29 апреля:
- Громкий гром 29 апреля — год будет урожайным.
- Много жуков на Арину — лето будет засушливым.
- Ольха зацвела — время сеять гречку.
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