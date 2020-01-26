Известная украинская исполнительница Слава Каминская показала идеальное тело в платье с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица позирует на камеру в платье с огромным вырезом, демонстрируя всем пышные формы. При этом звезда улыбается, а на лице у нее можно заметить оригинальный фильтр.
Уточним, что поклонники Каминской остались безмолвны – кадры звезда опубликовала у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, украинская певица Слава Каминская показала, как отдыхает в Киеве.
Солистка "НеАнгелов" появилась на фото с, как выразились поклонники певицы, видным мужчиной.
Так на новом опубликованном Славой кадре она предстала перед фанами с специфическом сезонном наряде - меховой, вероятно, удлиненной жилетке, стильном кепи и обуви на низком ходу. Артистка в качестве "опоры" использовала грудь известного в стране шоу-бизнесового менеджера и продюсера Сергея Дмитриева:
«…моя зая ❤лучше поздно , чем вовремя ❤ люблю к тебе заходить…», - подписала Слава снимок.
На фото артистка во всю улыбается, а мужчина уверенно смотрит в камеру, держа в руках букет крупных алых роз.
Поклонники теперь каждого молодого человека возле Славы воспринимают, как потенциального бойфренда - о чем спешат ей сообщить в комментариях под фото - как известно, в прошедшем году певица развелась с отцом своих детей Эдгаром Каминским.
Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом
Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.
Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая