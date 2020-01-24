Артистка дала очередной повод для слухов о своей личной жизни

Известная украинская певица Слава Каминская показала, как отдыхает в Киеве

Солистка "НеАнгелов" появилась на фото с, как выразились поклонники певицы, видным мужчиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

Так на новом опубликованном Славой кадре она предстала перед фанами с специфическом сезонном наряде - меховой, вероятно, удлиненной жилетке, стильном кепи и обуви на низком ходу. Артистка в качестве "опоры" использовала грудь известного в стране шоу-бизнесового менеджера и продюсера Сергея Дмитриева:

«…моя зая ❤лучше поздно , чем вовремя ❤ люблю к тебе заходить…», - подписала Слава снимок.

На фото артистка во всю улыбается, а мужчина уверенно смотрит в камеру, держа в руках букет крупных алых роз.

Поклонники теперь каждого молодого человека возле Славы воспринимают, как потенциального бойфренда - о чем спешат ей сообщить в комментариях под фото - как известно, в прошедшем году певица развелась с отцом своих детей Эдгаром Каминским.

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

Сообщалось, что Слава из "НеАнгелов" в откровенном платье показала, за что ее любят мужчины.

Так, певица позирует в черной кофте с длинным рукавом и платье с откровенным вырезом. При этом девушка выставила напоказ идеальнее длинные ноги.

Обратим внимние, что снимком Каминская поделилась в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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