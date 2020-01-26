Скандальный фильм "Текст", вышедший на экраны в 2019 году, за откровенные сцены в котором актрису Кристину Асмус "заклевали" в сети, стал триумфатором "Золотого орла"

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, отметив, что "Текст" взял наивысшую награду - лучший фильм года, лучшая мужская роль, лучший монтаж и лучшая мужская роль второго плана. При этом Асмус, пережившую шквал критики из-за постельных кадров, оставили в стороне. Награда за лучшую женскую роль досталась Виктории Мирошниченко, сыгравшую в " Дылде".

"Позавчера состоялась главная российская кинопремия «Золотой орёл-2020» 🌟, на которой фильм «Текст» стал триумфатором!!!! ✊🏻💥 Мы взяли наивысшую награду - лучший фильм года!!!!! 🏆 А также лучшая мужская роль, лучший монтаж и лучшая мужская роль второго плана!!!! 🔥 Кино - это командный «вид спорта». Я поздравлю всех-всех, кто работал над фильмом «Текст»!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Команда фильма «Текст», вы невероятные!!!!!!! 🔥 Поздравления и бесконечная любовь", - подписала кадры Асмус.

Несмотря на то, что актриса не получила ни одной награды, поклонники в очередной раз похвалили ее за смелость, выразив надежду, что скоро хейтеры от нее отстанут.

"👍🏻зачёт Криста!у тебя там была лучшая женская роль😉"

"Надеюсь шквал критики не отобьёт желание сниматься в откровенных сценах. Радуй нас и дальше, наша Кристина!"

"Достойно, заслужили ‼️ вы в этой роли самая подходящая! Желаю крутых ролей, наград"

"Заслуженно! Надеюсь от Вас отстали с тупым троллингом относительно постельном сцены"

Ранее мы сообщали, волна народного гнева по поводу обнаженных сцен с Асмус достигла своего апогея, когда в комментариях в сети люди начали писать, чтобы у артистки и ее супруга, комика Гарика Харламова забрали 5-летнюю дочь, мол, чему девочку научат такие родители. К слову, Харламов поддержал жену, выразив мнение, что кино - это искусства, а, значит, и постельные сцены тоже.

Напомним, Асмус распахнула плащ и задрала ногу ради пикантного фото

Также Politeka сообщала, что скандал с постельной сценой Асмус зашел слишком далеко