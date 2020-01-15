Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась курьезом из своей жизни

Звезда сериала «Интерны» и жена Гарика Харламова Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила, что «сошла с ума», сообщает Рoliteka.net.

Как рассказала артистка, она ехала в театр играть спектакль «Гамлет», а по приезду оказалось, что играть нужно «Текст».

«Все, я сошла с ума))) Вчера ехала в театр играть спекталь «Гамлет». Приезжаю, а там «Текст»! Да, тот самый бесстыжий по Глуховскому. Хорошо хоть день и слова не напутала ))», - поделилась курьезом Асмус со своими поклонниками.

В комментариях к посту актрисы тут же возникли дискуссии по поводу скандального фильма, который подпортил репутацию Асмус.

«Ну фильм "Текст", это конечно было смело. Асмус штучка еще та. Женщины с видом скромницы обычно умеют удивить», «Посмотрел Текст! Офигенная игра, ты молодец! И сам фильм понравился!», «Это фото по моему было в телефоне в фильме Текст», «Текст невероятный фильм, наконец-то посмотрела, актерская игра поражает, вообще не поняла, как можно так было опорочить сцену», «Смотрел порнуху с вами в «Текст» . Как думаете, скоро одноклассники/цы вашей дочери покажут ей на ютубе эти порнокадры с вами? Вы плохая мать».

Кроме этого, Асмус забросали вопросами о ее возможной беременности. Поклонники считают, что артистка немного поправилась, что может свидетельствовать о скором пополнении в ее семье.

«Кристина ответь мне пожалуйста - ты беременна? Просто все говорят! Я даже не знаю:"Где правда, а где ложь?», - отметила подписчица.

Напомним, что актриса Кристина Асмус снялась в скандальном фильме «Текст», где ради роли ей пришлось полностью раздеться. Постельная сцена с участием актрисы получилась настолько откровенной, что в сети началась настоящая травля артистки и ее мужа комика Гарика Харламова.

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Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены.

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