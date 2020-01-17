Российская актриса Кристина Асмус, чье имя теперь несменно ассоциируется с интим-скандалом из-за откровенных сцен фильма «Текст», рассказала о себе

Артистка не упустила очередной возможности продемонстрировать свою спортивную фигуру и красоту на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram супруги известного российского комика Гарика Харламова.

Так на новом опубликованном Кристиной фото, она стоит в коридоре и распахнув нижнюю часть плаща, эффектно подняла ногу и уперлась ею в стену.

Волосы свои артистка собрала и надменно смотрит в камеру, на лице Асмус виднеется умеренный макияж. Поклонникам такая откровенность - Асмус не только засветила голые ножки, но и продолжила подписчикам рассказывать любопытные факты о себе - очень понравилась. Они пишут, что Кристина "женственная, естественная красавица" и "талантливая артистка".

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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