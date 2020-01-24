Известная российская актриса Кристина Асмус, которая оскандалилась из-за интимной сцены в фильме "Текст", показала новый наряд и рассказала о потерях

На фото Кристина позирует в белом платье с открытыми плечами. Кадр был сделан довольно крупно, поэтому больше ничего не видно. Зато можно оценить внешность девушки, а также яркий макияж, который использовала Асмус. Волосы при этом актриса забрала в хвост, а челку оставила свободной. Об это пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"24 января. По-моему, пора всё-таки подвести итоги прошлого года. Потерять за год троих близких людей, которых очень любил и доверял много лет - это сильно... Блин, относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не? Вчерашний мой пост дык вообще дал такой поворот, что я в шоке просто.... Что со мной, блин, не так? Как перестать очаровываться?! Короче, ладно, пойду торт съем ", - написала Кристина под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Ты супер классная", "Вокруг много хороших людей, продолжай верить", "Жаль конечно, когда на пути попадаются такие люди. Сил вам, удачи!!!!", "Вы очень красивая", "Кристина, все твои родные и друзья, это твоя семья!!!!", "Копия моей супруги", "Я б котлету сразу... ", "Сейчас главное, чтобы торт был божественно вкусный. А с людьми можно уже потом разобраться)", "Очередной раз прихожу к выводу, никому нельзя доверять. Ничего святого, только деньги и нажива. Особенно на чужом доверии".

Ранее мы сообщали, что Асмус поделилась ужасами после скандала с интимной сценой.

По словам Асмус, у нее долгое время была помощница Елена, с которой она рассталась несколько месяцев назад. Эта девушка была вхожа в семью кинозвезды, проводила с ней много времени на различных мероприятиях. Когда они расстались, эта девушка даже не передала артистке дела, пароли и контакты.

Напомним, Асмус распахнула плащ и задрала ногу ради пикантного фото

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