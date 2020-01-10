Из-за скандала с постельной сценой, в которой снялась Кристина Асмус, досталось и ее с Гариком Харламовым дочери Анастасии

Так, в Instagram Анастасии 9 января было опубликовано ее новое фото с подписью "Твои слова - водица".

В комментариях разразилась грубая перепалка.

"Красивая девочка растет! Так похожа сразу и на маму, и на папу!" - прокомментировала фото одна из подписчиц.

В ответ появилась грязная шутка: "На Янковского?". Имеется в виду ажиотаж вокруг откровенной постельной сцены в фильме "Текст" с Кристиной Асмус и Иваном Янковским.

"Прекратите! Как вам не стыдно говорить так про малышку?" - с возмущением ответила на грязную шутку еще одна подписчица.

Отметим, 2019 год стал совершенно непростым для звездной пары Кристины Асмус и ее супруга Гарика Харламова. Ведь молодая актриса стала объектом обсуждения после того, как вышел фильм "Текст", где Асмус исполнила главную роль.

Эротическая сцена, самая откровенная в карьере Кристины, больно ударила по ее репутации. Впрочем, она же увеличила количество ее поклонников.

Но начало 2020 года началось с положительной ноты, ведь супруги отпраздновали День рождения их единственной дочери Насти.

Оба супруга поздравили девочку на своих страницах в Instagram, а через несколько дней Асмус показала семейные снимки с дочерью и мужем. Вместе они сходили на новогоднюю елку в Российской Академии наук.

Асмус позировала в шубке белого цвета и кофейных штанах широкого кроя. На ее дочери Насте шубка нежного оттенка пудровой розы и голубое платье. Мать и дочурка счастливо улыбаются в камеру, демонстрируя всем свою радость.

Напомним, Кристина Асмус поразила внешним видом после скандала и бессонных ночей.

Также Politeka писала, что у мужа Асмус не получилось перед камерой.

А еще Politeka сообщала, что истощенная Асмус ошеломила внешним видом после пикантного скандала.