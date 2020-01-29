Герцогиня Кэмбриджская Кейт Миддлтон посетила детскую больницу, однако, немного "промахнулась" с гардеробом

В сети появились кадры, как ветер задирает подол юбки Кейт, когда она выходила из машины, и позднее, когда маленькая девочка вручала ей букет. Так, на Миддлтон был твидовый костюм от Dolce&Gabbana, состоящий из пиджака и короткой расклешенной юбки. Папарации засняли Кейт в момент конфуза. По ее лицу видно, как она обескуражена, в то же время, герцогиня быстро взяла себя в руки и придержала руками "непослушную" юбку.

Ранее мы сообщали, дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел раскрыл правду о вражде двух герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Бывший слуга Леди Ди указал на то, что Кейт завидует Меган, ведь та вырвалась "на свободу". Речь о недавнем сложении королевских полномочий Маркл и ее супруга принца Гарри.

Миддлтон, стесненная британскими традициями и готовящаяся стать королевой-консортом, находится, по мнению Барелла, в менее приятном положении, чем Маркл.

Кроме того, Баррел добавил, что Кейт завидует, с какой легкостью Меган и Гарри отказались от титула "Их королевское высочество", чего не может себе позволить она.

Также мы рассказывали, известная астролог предсказала герцогам Кэмбриджским распад брака. Наталья Копнева нагадала, что Миддлтон и принцу Уильяму грозит развод.

"Карты показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ...", - поделилась Копнева.

Ранее в сети активно обсуждали момент, попавший на камеру во время съемки кулинарного шоу на Рождество. Принц Уильям потянулся к плечу супруги, но та резко одернула его руку. После этого пара продолжила беседу с ведущими как ни в чем не бывало. Однако жест Кейт заставил пользователей сети поволноваться: с чем связана такая холодность, граничащая с агрессией? В сети появились слухи о проблемах в их с Уильямом браке.

Позднее эксперты по части королевской семьи объяснили, что Кейт готовится взойти на престол, а согласно традициям, проявление чувств на публике - невозможно.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон впервые публично рассказала о сокровенном: «Уильям больше не хочет…».

Также Politeka писала о том, что получила в подарок герцогиня.