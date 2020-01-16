38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ответила на вопросы фанатов

После встречи с лидерами различных религиозных и общественных организаций в городе Брэдфорд, она встретилась со своимипоклонниками, сообщает издание People.

Фанат королевской семьи Джош Макпалс, рожденный с аутизмом и синдромом Ди Георга, сказал, что отправлял Кейт Миддлтон открытки по случаю рождения каждого из троих ее детей. На это она ответила, что вряд ли станет мамой четырех.

"Я не думаю, что Уильям хочет больше", - сказала Кейт. После неожиданного признания она обняла своего поклонника и поблагодарила.

Отметим, заявления о том, герцогиня Кембриджская планируют еще ребенка то и дело мелькают в прессе.

В частности новая их порция появилась, когда во время королевского тура по Северной Ирландии Кейт Миддлтон увидела 5-месячного ребенка и не удержалась, чтобы к нему подойти.

"Он великолепен. Это заставляет меня чувствовать себя наседкой", - сказала она отцу малыша.

Когда гордый родитель осмелился спросить герцогиню о "малыше номер четыре", та со смехом ответила: "Я думаю, Уильям будет немного обеспокоен".

Кейт и Уильям воспитывают двоих сыновей и дочь. Принцу Джорджу летом 2020 года исполнится 7 лет, принцесса Шарлотта в мае отпразднует 5-летие, а младшему Луи будет 2 в апреле.

Напомним, Кейт Миддлтон 9 января отпраздновала свое 38-летие.

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи подготовили ей много подарков.

«Шестилетний Джордж, четырех-летняя Шарлотта, и годовалый Луи создали свой собственный детский огород в их поместье Анмер-холл в подарок на день рождения своей мамы, конечно, с помощью [принца] Уильяма. Дети уже выбрали свои семена и растения», - рассказал тогда источник, близкий к королевской семье.

Отметим, Кейт Миддлтон известна тем, что очень трепетно относится к детям, а уж тем более творчество собственных все считает большим подорком.

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