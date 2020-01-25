Семья герцогов Кембриджских может распасться

Об этом в комментарии журналистам рассказала таролог Наталья Копнева, передают Дни.

По ее словам, семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма грозит разлад.

А идилию в семье герцогов Кембриджских могут уничтожить оба герцога.

"Карты показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ. В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее - отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной. Этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем и обдумывать каждый свой шаг сможет не каждый человек", - озвучила таролог свой роковой прогноз.

Как утверждает Наталья Копнева, после подобного скандала свой сюрприз уготовит и принц Уильям. Гадалка увидела, что герцог закрутит отношения на стороне.

"И если Кейт хоть что-то сдерживает, то принц пустится во все тяжкие. Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет. Но Кейт Миддлтон умная женщина: она многое предвидит и старается все продумать заранее. Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себя несколько виноватой. В любом случае, развода она не даст. А еще через год Кейт Миддлтон снова станет матерью", - резюмировала таролог в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что старший сын Уильяма и Кейт Миддлтон раскроет тайны своих родственников. Как оказалось, телевизионная сеть HBO создаст мультфильм, главным героем которого станет принц Джордж.

Мультфильм планируют сделать комедийным. По задумке авторов, 6-летний Джордж будет играть роль гида по Букингемскому дворцу.

Отмечается, что на идею создания мультфильма телевизионщиков вдохновил Инстаграм американского писателя Гари Джанетти. В своем блоге он высмеивает события и новости из жизни королевской семьи с точки зрения маленького принца. На любую новость он создает забавный мем с Джорджем.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон впервые публично рассказала о сокровенном: «Уильям больше не хочет…».

Также Politeka писала о том, что получила в подарок герцогиня.