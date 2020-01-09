Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в четверг, 9 января, отмечает свой 38-й день рождения

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи подготовили ей много подарков, пишет Closer Weekly.

«Шестилетний Джордж, четырех-летняя Шарлотта, и годовалый Луи создали свой собственный детский огород в их поместье Анмер-холл в подарок на день рождения своей мамы, конечно, с помощью [принца] Уильяма. Дети уже выбрали свои семена и растения», - сообщил источник издания.

Однако подарки на этом не заканчиваются.

Они также выбрали свои любимые фотографии и собрали коллаж, который подарят Кейт на ее день рождения. Хотя это стало в некоторой степени семейной традицией, в этом году все будет немного по-другому, поскольку в нем есть фотографии, которые Джордж и Шарлотта сделали сами.

Принц Уильям приготовил для своей жены комплект из бриллиантовых серьг и ожерелья.

Напомним, в конце декабря 2019 года британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обещали сообщить важную новость и прямо накануне Нового года пара выдала все.

До важного заявления люди предполагали, что речь пойдет о четвертой беременности герцогини Кембриджской, однако оказалось нет.

Итак 31 декабря пара объявила о важном проекте, который касается спасения Земли.

В частности, принц Уильям рассказал о премии 2020 года Earthshot Prize за действия, направленные на восстановление планеты.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в своем Инстаграм интересным видео.

В коротком ролике демонстрируются самые яркие события жизни членов королевской семьи за 2019 год.

За прошедший год состоялось много международных поездок, прошли парад в Лондоне и официальные приемы.

Были и знаменательные события в семейной жизни герцогов Кембриджских. Их дочь, Шарлотта, пошла в первый класс.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

Также Politeka писала о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в сеть попало фото, которое пробирает до души.