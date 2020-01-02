Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в своем Инстаграм интересным видео

В коротком ролике демонстрируются самые яркие события жизни членов королевской семьи за 2019 год, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

За прошедший год состоялось много международных поездок, прошли парад в Лондоне и официальные приемы.

Были и знаменательные события в семейной жизни герцогов Кембриджских. Их дочь, Шарлотта, пошла в первый класс.

Также на кадрах появилась пара принца Гарри и его супруги Меган Маркл, у которых в этом году родился первенец, Арчи.

"Всем фантастическим организациям и вдохновляющим людям, с которыми мы познакомились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и до встречи в 2020 году!", - написано в посте.

За день публикация собрала более трех миллионов просмотров и много положительных комментариев.

Напомним, принц Уильям рассказал, как они утром просыпаются с Кейт Миддлтон.

Герцоги Кембриджские имеют оригинальный звонок пробуждения. Их старший сын, принц Джордж, будит своих родственников футбольным гимном "Три льва" Фрэнка Скиннера.

"Я слушаю твою песню каждое утро. Джордж начал слушать ее во время чемпионата мира. Честно говоря, я думал, что она быстро надоест ему, но он все еще слушает ее каждый день", - заявил принц Уильям.

Ранее мы писали, что на днях дети британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, Джордж и Шарлотта, впервые посетили взрослое мероприятие - рождественскую службу.

Мероприятие проходило в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

После окончания службы королевская семья собралась на ступеньках храма, чтобы проводить Елизавету II.

Дети и взрослые хотели помахать королеве, которая ездит на авто. Внимание публики привлекли манеры дочери Кембриджей - Шарлотта сделала реверанс, когда Елизавета вышла из церкви. Дело в том, что девочка заметила, как ее мама сделала данный жест королеве и решила не отставать от Кейт.

Таким образом Шарлотта показала, что она уже, хоть и маленькая, но настоящая принцесса.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

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