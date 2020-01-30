44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ошеломила кадром со зверем

Как передает Politeka.net, Волочкова поделилась в своем микроблоге в инстаграм свежим снимком, на котором она предстала рядом со своим пушистым любимцем-котом. Животное сидит на лестнице, а Настя наклонилась рядом и сделала селфи.

Балерина считает, что они с ее взлохмаченным питомцем белого окраса - похожи. Она даже так и подписала кадр: "Мы похожи.😉"

К сожалению, артистка закрыла возможность поклонникам комментировать снимки, поэтому никто не смог оставить отклик, умиляясь картиной. Напомним, знаменитость часто становится объектом насмешек и "травли" в соцсети, поэтому с недавних пор она решила закрыть страницу от комментариев. Последней каплей, по-видимому, стал ее отдых на Новый год в Таиланде.

Настя активно делилась кадрами с тропического курорта - конечно же, не обошлось без ее знаменитых шпагатов. Артистка часто позировала на яхте, подписывая кадры, что "ей с компанией очень весело". Учитывая, что она постоянно одна на фото, хейтеры накинулись, якобы уличая ее в одиночестве. И вот тут Настя не выдержала и стала "огрызаться" в комментариях. Так что не многочисленные саркастические высказывания о ее шпагате и не слова о том, что она берет напрокат огромные букеты роз для фото, а именно, что она одинока - зацепили Волочкову больше всего.

И это неудивительно. Ведь артистка постоянно пишет в сети о некоем любимом. К слову, недавно на вечеринке по случаю собственного дня рождения балерина призналась, что выходит замуж.

Настя сообщила, что свадьба состоится уже в этом году, предположительно 20 октября. Но опять же, жених отсутствовал на празднике, что вызвало только вопросы у обескураженных гостей.

Артистка ответила, что он решил остаться дома. По ее словам, избранник является бизнесменом, младше ее, никогда не был женат и у него нет детей. Присутствовавший на дне рождении художник Никас Сафронов (то ли в шутку, то ли серьезно, никто так и не понял) проговорился, что женихом Насти является его старший сын Дмитрий, который живет и работает в Вильнюсе.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.

Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.