Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась нелепым поздравлением на собственном празднике

Как сообщает Politeka, об этом рассказывают российские журналисты.

Так, на день рождения Волочкова пришла без возлюбленного, который, по ее словам, решил остаться дома.

А вот во время получения подарков балерина не выдержала, и начала нахваливать продюсера группы «На-НА» Бари Алибасова.

«Я помню, как несколько лет назад он вручил мне блюдо, расписанное картинами и фразами из Камасутры. Вообще, Бари – один из немногих людей шоу-бизнеса, кому я доверяю, люблю, и на кого могу положиться. Он хороший друг», - отметила она.

В ответ на это Алибасов добавил: «С хорошей эрекцией!».

«С отличной эрекцией», - добавила Волочкова.

Ранее мы писали, что балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

Сегодня же Анастасия празднует свой день рождения. По этому поводу она выставила довольно неоднозначное видео, поскольку появилась в нем в спортивном костюме и без макияжа в окружении работников собственного дома.

Отметим, Анастасия выглядела несколько неестественно, рассказывая о первых поздравлениях. Однако, пользователи Инстаграм прокомментировать пост не смогли.

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