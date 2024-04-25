Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский рассказал, что укрытие – это полноценное подземное помещение, отвечающее нормам и обеспеченное всем необходимым, поэтому это не может быть дешево.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, если говорить об укрытии, это ПРУ (противорадиационное укрытие), или это СДП (сооружение двойного назначения), но это все равно дорого. Хотя, добавляет он, СДП еще дороже ПРУ, потому что должны быть учтены не только нормы ГБН, но и другие нормы, к чему вы адаптируете это помещение после окончания военного положения, например, это могут быть полноценные классы школы.

«Это не подвал для хранения консервации, а вы потом туда прячетесь. Это полноценная среда обитания. Не более 72 часов, но это место вашего пребывания определенное время. Все учтено, начиная с места гигиены, отопления, освещения, вентиляции. Там уже учтены нормы и безбарьерности наших граждан, которые нуждаются во внимании. Считайте, если у нас небольшой пандус у лестницы стоит 5-10 тысяч гривен, то это такой пандус достаточно немаленький», - объясняет Виктор Лещинский.

Также, объясняет эксперт, в хранилище нет просто входа через дверь, там есть определенный тамбур, который также защищает, это же не частный дом, это о безопасности. То есть, если мы туда попадаем, констатирует он, у нас еще должен быть эвакуационный выход, не менее одного в отделе, и еще много таких норм, поэтому это дорогое подземное сооружение.

«Если это СДП, это в большинстве случаев без окон, но это полноценная школа под землей. Но под землей, с нагрузкой на все. То есть это очень дорого. Стоимость бетона за последний месяц выросла на 30%. Обязательно эксперты по прочности, надежности проверяют, дают полный, точный расчет прочности конструкции», - рассказывает Виктор Лещинский.

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