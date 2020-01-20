Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

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Вот и первые поздравления с днём рождения!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #отдых #море #солнце #деньрождения

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Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

Сегодня же Анастасия празднует свой день рождения. По этому поводу она выставила довольно неоднозначное видео, поскольку появилась в нем в спортивном костюме и без макияжа в окружении работников собственного дома.

Отметим, Анастасия выглядела несколько неестественно, рассказывая о первых поздравлениях. Однако, пользователи Инстаграм прокомментировать пост не смогли.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и  Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

 «На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

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