Российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто становится объектом насмешек в соцсети, снова попала в конфуз

Как передет Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими фото со дня рождения, ей исполнилось 44. Традиционно, Настя позировала с огромными букетами и надувными шарами, на одном из которых было написано: "Любимая моя, с Днем рождения!"

Пользователи сети подметили в комментариях, что жениха артистки так никто и не видел, по крайней мере фотографиями с ним она не делится. Некоторые предположили, что "любимого" и вовсе не существует, а Настя сама покупает себе цветы. Более того, ранее мы сообщали, она пришла на собственное празднество также без возлюбленного, который, по ее словам, решил остаться дома. Тем не менее гостям вечера Волочкова объявила, что готовится к свадьбе.

"Спасибо, дорогие, за нереальное количество поздравлений!! С днём рождения. 🌺 И цветов!🌺😊 у меня ещё не отвеченных 250 смс в Воцапп🙈 Завтра всем отвечу!🌺 Я такая счастливая!" "Любимый, спасибо!!!❤️🙈", - написала Волочкова под фото.

Комментирующие накинулись на балерину, обсуждая ее личную жизнь.

"Бедная Россия,за что на твою голову свалилось балетное Это??А еще и поклонники имеются,пишущие восторги🤦🏼‍♀️Как можно ничего не видеть и не понимать?... какую пошлость и дешевое лицемерие Вам навязывают?Такие Волочи,просто,глумятся и куражатся..."

"Напрашиваться очень плохо на поздравления и букеты. Если от души, то другое дело!"

"Мужчина призрак"

"Даа , нехорошо как- то ...ДР без любимого прошел. Где отсиживался все это время?" - "в кладовке" - "отлеживался в тумбочке" - "Куда-то запрятали значить"

"Она сама себе букеты покупает и в инста выкладывает." - "берет на прокат в соседнем ларьке. Любит хвастацца 😂. История с любимым анекдотична, нелепа и смешная"

"Сама себя закидала розами, надула шарик и сфоткала на штативе 😂"

"А, волшебника нет никакого!!!"

"?????АаААА шпагат???"

Ранее мы сообщали, Волочкова на дне рождения похвалила "эрекцию" продюсера группы «На-НА» Бари Алибасова. В благодарность за его подарок, она заявила, что помнит, что несколько лет назад он ей подарил блюдо, на котором были написаны фразы и картинки из Камасутры.

Волочкова назвала Алибасова хорошим другом. На что тот отпарировал: «С хорошей эрекцией!».

«С отличной эрекцией», - добавила Волочкова.

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