Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова представила миру своего нового тренера, показав при этом свою растяжку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезді.
«Спешу поделиться. У меня новый партнер. Александр Прогрессов. Таких мощных у меня ещё не было! Я буду осваивать специальную программу тренировок, разрабатываемую им специально для меня», - говорится в сообщении.
Причиной этого, утверждает Волочкова, является ее увлечение балетом, который подразумевает свою специфику тренировок. Балерина решила отключить комментарии, хотя снимком поделилась у себя на странице.
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Как сообщалось ранее, российская балерина Анастасия Волочкова показала всему интернету подросшую дочь Арианду.
«Прекрасный домашний день с любимой Аришей и Лакки. 🌺 Любимая доченька, ты мое счастье!❤️🌺 Спасибо за добро и тепло твоего сердца», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует вместе со своей подросшей дочерью-красавицей. При этом возможность прокомментировать фотографию балерина поклонникам не дала, поскольку те активно критиковали ее за внешность в последнее время.
До этого мы писали, что известная своими шпагатами российская балерина Анастасия Волочкова недавно с размахом отметила день рождения.
44-летняя светская львица и некогда блиставшая звезда балета засыпала Instagram фотографиями с празднования, а спустя четыре дня показала, чем же ее порадовал самый близкий человек – 14-летняя дочь Ариадна.
Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.
А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.
Также Politeka сообщала, что Волочкова озадачила небрежным видом в собственный день рождения.