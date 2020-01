View this post on Instagram

После прекрасно проведённого отпуска, наступает время «чистки перьев» ☝😎Начну со смены волос)☝Как всегда, только @HairSilk!! Несмотря на многие предложения, даже не думаю Вам изменять!! Спасибо Кате Гордон @katyagordon, что познакомила меня с Викой @viktoriahairsilk!!! Теперь все туры не буду думать, что у меня на голове 😂☝ Только Что в голове ✌ А там только встреча с Вами 😘❤