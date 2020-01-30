Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала себя поклонникам вблизи и без макияжа
Лолита решила немного себя "апгрейдить". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.
Скандальная певица очень любит эпатировать публику и показывать в сети откровенные - "жизненные", как она некогда сама выразилась, моменты. В этот раз - певица решила показать одну из процедур по уходу за собой - наращивание волос.
Так на новом опубликованном Милявской видео, ее мастер показывает, что именно делается при наращивании, а сама певица в это время без макияжа кокетничает на камеру. Помимо прочего, Лолита попросила мастера показать дважды "ее любимый паяльник" - приспособление, с помощью которого чужеродный материал крепится к натуральным волосам.
Поклонники артистки очень ценят такую "простоту и откровенность" Лолиты и пишут в ее адрес немало приятных вещей:
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"Вы молодец"
"...спасибо за совет и видео"
"Смелая Лолита, думаете, кто-то оценит?"
Напомним, ранее мы писали о том, что на новом опубликованном кадре с отдыха, Лолита, которая не так давно прошла через огромнейший скандал в связи с расставанием со своим молодым возлюбленным - выглядит несколько располневшей.
Лолита позировала в розовой толстовке и в обнимку с любителем "русского мира" и кремлевским обожателем актером Стивеном Сигалом - тот, как известно, неоднократно выписывал "реверансы" Владимиру Путину в частности и публично поддерживал агрессивную внешнюю политику РФ.
Лолита же уверяет в подписи под фото, что Сигал - милейший человек, у него дети, мол, семья и все такое. Артисты на снимке приобнялись, Лолита выглядит немного "опухшей", считают одни ее поклонники, другие, что она практически "дюймовочка" рядом с огромным Стивеном.
Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».
Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.
Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.