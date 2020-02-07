Дочь известного российского композитора и автора многих популярных песен Игоря Крутого Виктория - показала свой новый клип

В видео к песне Виктории Крутой "Тени" немало откровенных кадров. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram старшей из дочерей Игоря Крутого.

Так в представленном артисткой ролике, она снялась в кожаном белье, прозрачной накидке и пококетничала, сидя на кровати. Кроме того, Виктория очень призывно танцевала на лестнице, а также понежилась с мускулистым парнем в клипе.

Поклонникам Виктории такие кадры очень понравились, они в комментариях отмечают, что Тори просто прекрасно выглядит, а клип получился "зажигательным" и привлекающим внимание.

Ранее мы писали о том, что фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.

Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.

Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.

Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".

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