Юная внучка звезды сцены показалась в компании своей не менее звездной, чем дед и не менее прекрасной, чем она сама тетки

Внучка Михаила Боярского похвасталась новыми фото

Девушка предстала во всей красе на фото со своим звездным, но уже постаревшим дедом и не только. Как сообщает Рoliteka.net, снимком Екатерина Боярская поделилась в Instagram.

Девушка показала новое фото с легендарным артистом советской и постсоветской эпохи Михаилом Боярским, а также его дочерью - актрисой Елизаветой Боярской. Последняя, Екатерине приходится теткой и стоит отметить, что трио на снимке выглядело просто прекрасно.

Правда, отмечают некоторые поклонники звездной семьи, Михаил Боярский явно постарел, но Елизавета и Екатерина Боярские молоды и прекрасны. Обе на фото улыбаются, одеты достаточно скромно по звездным меркам.

Как сообщалось ранее, внучке российского актера Михаила Боярского Екатерине уже 20 лет и девушка, что называется, в самом соку.

Екатерина Боярская в своем Instagram часто радует многочисленных подписчиков своими горячими снимками. Девушку природа наградила роскошной грудью, которую Катя, не стесняясь, любит демонстрировать.

В этот же раз на свежем фото Боярская продемонстрировала стройные ножки.

Катерина похвасталась в соцсети черно-белой фотографией. На снимке девушка сидит на стуле. На ней, судя по всему, очень короткое обегающее платье, которое позволяет рассмотреть ее длинные ноги. На плечи внучка Боярского накинула модный пиджак оверсайз, который и скрыл ее стройную фигуру.

Фото Боярская подписала просто: «привет🖤»

Интернет-пользователи тут же отреагировали на новый снимок красотки и засыпали ее комплиментами. Некоторым пользователям показалось, что Катя грустная и они решили ее поддержать, написав, что все хорошо.

«Екатерина, Вы просто Великолепно выглядите 😍😘», «Не грусти 🥰 всё хорошо 👍👍👍», «Такая красивая, и очень милая. Как всегда на высоте», – прокомментировали интернет-пользователи.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

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