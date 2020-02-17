Известный российский актер и стриптизер Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, показал своего старшего брата

Родственника муж украинской певицы Наташи Королевой привел на скандальное ток-шоу «Звезды сошлись», которое транслировали на одном из российских каналов. Эпатажный Тарзан впервые представил своего брата Александра широкой публике. Как видно, мужчина сильно отличается от своего звездного родственника и очень далек от шоу-бизнеса.

Как стало известно, Александр работает прорабом на строительстве. Он живет в Москве со своей семьей. Отмечается, что мужчина не беден – сам заработал на квартиру в столице.

«Он ведет совсем другой образ жизни. Мы всегда отлично ладим», - признался Тарзан во время эфира, отметив, что в молодости они часто ссорились.

Сам Александр признался, что его не смущает работа младшего брата, он спокойно относится к его деятельности. Главное, отмечает мужчина, чтобы ему нравилось. Также Александр рассказал, как познакомился с Наташей Королевой. По его словам, родственники не сразу поверили Тарзану, что он встречается с известной певицей.

Пошутил Александр и над домом, в котором живет Тарзан с Наташей Королевой. По его словам, дом построен несуразно. Как известно, его строительством занимался еще Игорь Николаев.

В соцсетях кадры с братом Тарзана уже вовсю обсуждают. Пользователи отмечают, что старший брат выглядит гораздо лучше, а сам Глушко постарел.

«Тарзан старый весь истаскался хоть бы пластику сделал», «А сколько лет Тарзану? Такое ощущение что лет 60..», «У Глушко брат гораздо симпатичнее, - мужик, не то что это патлатое женоподобное нечто!», «Брат Тарзана на человека похож, а сам Тарзан на трансветита с нервным тиком (постоянно моргает)», - отмечают люди.

Напомним, что раздетый Тарзан похвастался интимными развлечениями без Королевой: "А в кровати кто?".

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