Муж российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко поделился с поклонниками очередным забавным видео

На своей странице в соцсети артист, которому 8 марта исполнится 50 лет, опубликовал видео подготовки к мюзиклу «Бременские музыканты», передает Politeka.

В кадре Сергей, больше известный публике как стриптизер Тарзан, предстает в интересном макияже. С помощью теней у него подчеркнуты глаза и зачем-то ими же намазан нос.

Мужчина напевает песенку о любви, а затем сообщает что скоро начинается мюзикл.

При этом Тарзан демонстрирует свою фирменную улыбку и идеальные зубы, а также накачанный торс, прикрытый синей с террактовыми вставками безрукавкой.

«На бабу похож», «Какая роль. Осла? Удачи», «Какой чувственный МУЖЧИНА!!!!», «Минимум грима))) и прям вылитый», «Великолепно выглядите! Улыбка супер!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Глушко оригинально подошел к поздравлению многочисленных фанаток с Днем св. Валентина, дав повод супруге для ревности. Артист поделился свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал без одежды. Тарзан долго не заморачивался по поводу валентинки, а решил просто поиграть на камеру мускулами, пририсовав затем в приложении сердечко.

Мы также писали, что Тарзан обескуражил публику, представ на фото сразу с двумя молодыми красотками, причем одна из них лежала на кровати в пикантной позе.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное.

А еще Politeka писала, что Тарзан посветил на камеру своим достоинством, даже Наташа Королева не сдержалась.

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру.