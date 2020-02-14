49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, оригинально подошел к поздравлению многочисленных фанаток с Днем св. Валентина, дав повод супруге для ревности

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал без одежды. Тарзан (сценическое имя Сергея) долго не заморачивался по поводу валентинки, а решил просто поиграть на камеру мышцами, пририсовав затем в приложении сердечко.

Танцор расставил руки в стороны так, чтобы напряглись его бицепсы, и изобразил грозное выражение лица - такой себе брутальный красавчик. Намерение Тарзана поразить красотой своего тела достигло цели, ведь большинство поклонниц пришли в полный восторг.

"Ну и... по сложившейся уже традиции... А традиции- это наше фсе... В А Л Е Н Т И Н К А😃❤ Всех с праздником!", - подписал кадр артист.

"❤️ самая крутая Валентинка...❤"

"а нижнюю валентинку покажите ? 😂" - "нижняя для Натальи😂"

"Импланты хорошо стоят.. Контуры четкие"

"А улыбку?)"

"Взрослый мужик с молодым телом и хулиганским чувством юмора это самое то!!!❤️"

"Ох Серега, Серега..... ты не стой у порога....😂🔥👍"

"Чересчур..."

"Креативненько👍"

Ранее мы сообщали, что Тарзан обескуражил публику, представ на фото сразу с двумя молодыми красотками, при чем одна из них лежала на кровати в пикантной позе.

Так, артист поделился обработанным в графическом редакторе снимком в окружении красавиц: сам Тарзан с голым торсом сидел рядом с кроватью и бросал поленья в камин.

"Люблю на даче наколоть дров, растопить камин....) #тарзан #тарзаншоу", - написал он в соцсети.

Тут же кто-то из фолловеров подметил, что Тарзан "наломал дров", ведь как он объяснит ситуацию супруге?

"Завораживающая картина ✨"; "А в кровати кто? 😂😂😂"; "Неплохой дачный костюм;)"; "А Наташа наша где ?", - писали в комментариях.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру