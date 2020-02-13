Известный российский актер Сергей Глушко, более известный под сценическим именем Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал новые фотографии в Инстаграм
На фото Тарзан позирует с голым торсом, в штанах и без обуви. В этот раз Глушко решил не собирать волосы в хвост. В руках он держал другую актрису, которая взялась за его бицепс. Она была в черном платье и с хвостом На фоне можно увидеть театральный реквизит и штору. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Спектакль «Убей меня, любимая» по пьесе Е. Исаевой «Инфернальная комедия” в двух действиях в мае с гастролями в Испании", - написал Сергей.
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Фанаты успели поставить более 700 лайков и написали несколько комментариев:
"Первое фото шедевр! А как в Испании народ разберется. Или вы по испански заговорите?", "Сергей Адольфович, извините: тут на 3 фото, это с вами реально певица Ёлка?", "Молилась ли ты на ночь?".
Ранее мы сообщали, что 49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, без тени смущения играет мышцами на камеру и показывает свои забавы с другими женщинами.
Артист поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма пикантном образе. Бросается, в глаза, что кадр обработан в графическом редакторе: краски немного неестественно насыщены. В подписи к фото Тарзан (настоящее имя артиста) назвал помещение "дачей", хоть по виду похоже на некий сказочный дворец. Танцор склонился над камином, складывая в него поленья.
Сообщалось, что муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан показал поклонникам очень необычный наряд.
Фото в костюме шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке он изображен в обтягивающих лосинах и кофте с рисунком машинного механизма. Ткань костюма не очень плотная, поэтому местами просвечивается. Особенно это заметно на мускулистом теле Тарзана.
Напомним, Королева без стыда показала, чем покорила Тарзана
А еще Politeka писала, что Королева показала "разжиревшего" Тарзана в трусах
Также Politeka сообщала, что муж Королевой кинулся во все тяжкие в компании известного юмориста