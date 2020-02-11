49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, без тени смущения играет мышцами на камеру и показывет свои забавы с другими женщинами
Как передает Politeka.net, артист поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма пикантном образе. Бросается, в глаза, что кадр обработан в графическом редакторе: краски немного неестественно насыщены. В подписи к фото Тарзан (настоящее имя артиста) назвал помещение "дачей", хоть по виду похоже на некий сказочный дворец. Танцор склонился над камином, складывая в него поленья.
Глушко предстал в полуголом виде: только повязка на бедрах и широкое украшение на шее - вот и вся его одежда. Рядом с ним, на кровати, лежит горячая брюнетка в необычном наряде, а возле нее стоит не менее знойная блондинка с кистью винограда.
"Люблю на даче наколоть дров, растопить камин....) #тарзан #тарзаншоу", - подписал фото Тарзан.
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Комментирующие активно принялись оставлять отклики по поводу "картины". Некоторые предположили, что на кровати - актриса Эвелина Бледанс, с которой Глушко недавно уже засветился в пикантном видео. Она села Тарзану на шею, когда он делал физические упражения.
"А на ло́же случайно не Блёдэнс?"
"Завораживающая картина ✨"
"Наломать дров 😂"
"🤩Вау😁Очень красивая работа 👍🏼"
"Фотошоп рулит"
"А в кровати кто? 😂😂😂"
"Неплохой дачный костюм;)"
"А Наташа наша где ?"
"Собрать путан....😀😀😀"
Ранее мы сообщали, Тарзан уже начал разогревать публику в сети, анонсируя свое горячее шоу на 8 Марта. Так, артист предстал в обнаженном виде с красной розой и необычной "звериной" маской на лице. Его будущее выступление называется "50 оттенков серого" - так же как роман британской писательницы Эрики Джеймс, известный своим эротическим подтекстом.
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А еще Politeka писала, что Тарзан посветил на камеру своим достоинством, даже Наташа Королева не сдержалась
Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру