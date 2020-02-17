Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который переживает не лучшие времена из-за развода с женой, удивил дерзким видео

Шутливый ролик он опубликовал в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Остапчук занимался в спортзале, показывая поклонникам, какие упражнения он делает. На фоне видео было слышно комментарии тренера.

Но уже после тренировки Остапчук записал видео, на котором имитировал оргазм. Хотя на самом деле артист, вероятнее всего, отжимался.

«Лицо твоего масика во время секса», - подписал Остапчук историю.

Фолловеры артиста не смогли прокомментировать дерзкую выходку ведущего, так как в сториз нет такой функции.

Ранее мы писали, что сейчас Владимир Остапчук переживает не самые лучшие времена. Осенью он развелся со своей женой, Еленой Войченко. У пары осталось двое детей. Через некоторое время женщина нарушила молчание, заявив, что они с мужем развелись из-за его измен. Она пожаловалась журналистам, что Остапчук не дает ей денег на детей, приезжает к ним редко, чтоб попиариться.

Остапчук в ответ рассказал свою версию случившегося, заявив, что он не уходил от жены к другой девушке, а причиной развода стали постоянные ссоры, которые возникали из-за его работы и напряженного графика.

Отметим, что в соцсетях началась настоящая травля Остапчука. Простые украинцы и коллеги осуждали телеведущего за его поведение. Он в ответ улыбался и проводил конкурсы для хейтеров. Так, артист обратился к своим хейтерам, которые заваливают его гневными комментариями, предложив им деньги за оскорбления. Телеведущий призвал всех писать под его постом плохие комменты, пообещав разыграть между всеми участниками 5000 гривен.

Напомним, что разгневанный Остапчук впервые сорвался после развода и показал свое истинное лицо: "Жаль деток".

А еще Politeka писала, что подросшие дети Остапчука поразили внешностью, личное фото облетело сеть: "Копия...".

Также Politeka сообщала, что бывшая жена выдала грязную тайну Владимира Остапчука: «Страшно оказаться один на один с…».