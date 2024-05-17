В России заявили о масштабной атаке дронов, появились кадры пожаров.

Неизвестные беспилотники нанесли удар по морскому порту, где базируется Черноморский флот РФ и нефтебазе Новороссийска Краснодарского края.

«Наш порт подорвали», - говорят местные жители, снимая кадры пожара.

Также атака произошла на нефтебазу и железнодорожную станцию.

Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Здесь бочки, как только взорвали одну дроном. Щас еще там дроны летают. Гудят. Не знаю, что будет дальше», – комментируют на видео местные жители.

Местные жители насчитали более 30 взрывов, порт обесточен.

Администрация Новороссийска запретила жителям покидать дома после атаки.

Часть города без света, некоторые улицы перекрыты. Общественный транспорт не работает.

Во временно оккупированном Крыму также раздавались взрывы. Так называемый «губернатор» Севастополя Розвожаев пишет, что оккупанты уничтожили десятки БпЛА и «более пяти» морских дронов.

Кроме того, в Сети сообщают, что горит нефтебаза в Туапсе Краснодарского края РФ.

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