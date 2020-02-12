Бывшая жена скандального украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука рассказала о том, как на нее повлиял разрыв с мужем
Елена Войченко тяжело переживала скандальный развод со своим неверным супругом. Как сообщает Politeka, женщина рассказала о своих чувствах в новом посте на своей странице в Инстаграм.
«Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться», - написала Елена.
Тем не менее она отметила, что в ситуации с бывшим мужем и его изменами ей пришлось учитывать не только свои чувства, но и своих детей.
«Когда речь идет о детях - нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать!», - уверена Войченко.
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Она призналась, что ей было страшно рассказывать правду о своем муже на всю страну, ведь он известный человек.
«Страшно, оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности», - вспоминает женщина.
При этом она уверена, что правда на ее стороне, и в этом ее сила. Елена также поблагодарила всех, кто поддерживает ее в это тяжелое время.
«Я все ещё надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмёт ответственность за свои поступки и детей», - добавила она в конце своего поста.
Напомним, ранее в интервью журналистам бывшая жена Остапчука Елена Войченко призналась, что он ушел из семьи к другой женщине. По словам Елены, причиной их развода не были ссоры, как утверждает Остапчук.
Журналисты выяснили, что речь идет о 33-летней Кристине, которая работает нотариусом. Отмечается, что пара познакомилась еще летом, во время свадьбы в Италии. Остапчук был на этой свадьбе ведущим, а девушка – подружкой невесты. В социальных сетях нет их общих фото, но их снимки совпадают: пара одновременно постит фотографии с одного и того же места.
Напомним, Остапчук после скандала с разводом пустился «в бега»: "не долго горевал".
Как сообщала Politeka, выяснилось, ради кого Остапчук бросил семью, все подробности измены: "видео из раздевалки".
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