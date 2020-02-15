Украинский телеведущий и звезда последнего сезона шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук растрогал поклонников милым фото

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм шоумена.

Владимир Остапчук, который совсем недавно развелся с женой после 12-ти лет брака, часто радует соцсети своими публикациями.

На этот раз знаменитость показал трепетную фотографию, сделанную со своими детьми.

На ней видно дочку и сына Владимира, которые лежат на белой постели, мальчишка пробует ползти, но сестричка держит его, как и папа. Видно, что телеведущий счастлив, проводя время с малышами, особенно после развода с супругой.

"Люблю вас до луны и обратно", - подписал Остапчук.

Фолловеры не прошли мимо и мгновенно принялись комментировать новый снимок. Поклонники растроганы, они отметили, что дети очень похожи на родителей.

«Вовочка, детки твоя копия, особенно сынок, как под копирку делал»,

«А где жена? , на фото только дети», «Доченька похожа на маму ,сыночек ваша копия🙌❤️❤️!», «Очень мило, Владимир, вы супер», «Прекрасные, здоровые детишки. Желаю вам мудрости, чтобы сохранить хорошие, правильные отношения с их мамой»,- пишут они.

Ранее мы писали, что Остапчук показал снимок, сделанный в больнице.

Телеведущий позирует в больничной одноразовой одежде и шапочке для волос. Он сделал фото стоя в зеркале, отвернувшись в сторону лицом. Он засветил свое бледное лицо и уставший вид. На фоне видно больничную палату с прикроватной тумбой и кроватью с белым постельным бельем. Скорей всего, Вова Остапчук сейчас проходит обследование в частной клинике Киева.

«Поздравляйте, мальчик. И это только вторая неделя нового года!», – пошутил он в своей манере под фото.

Напомним, что Остапчук после громкого развода впервые заговорил о нетрадиционной ориентации: "Мы пытались...".

Ранее Politeka сообщала, что Остапчук после развода снова заговорил о свадьбе, в сети истерика: "Это не поведение мужика".

Также Politeka писала, что Остапчук примкнул к Лорак, Потапу и Каминской: топ самых громких разводов украинских звезд.