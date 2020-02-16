Украинский телеведущий и звезда «Танців з зірками» Владимир Остапчук не выдержал мощную волну критики после развода с Еленой Войченко

Владимир Остапчук нарвался на критику в сети из-за скандальной истории о своем разводе с Еленой Войченко - женщина упрекает бывшего супруга в частых изменах и безответственном отношении к их детям.

Так, ситуация вокруг скандального развода телеведущего, выходит из-под контроля. Участника последнего сезона "Танцев со звездами" постоянно оскорбляют в комментариях фолловеры, на что он начал отвечать.

После публикации фото Остапчука с детьми подписчики подняли тему разрушенного брака в комментариях, а также оскорбляли ведущего оценочными суждениями о нем.

«Хорошие детки. Жаль их. Отец е...рь», – написала одна женщина в комментариях, на что Остапчук ей ответил: «хорошая у вас семья. Жаль что вы е...нутая».

«Это просто человек-говно, который в старости останется один. И поверьте, за то, что он сейчас делает, за все его будет ждать расплата. Лжец чистой породы», – написала другая пользовательница сети, чем сильно разгневала телеведущего.

Остапчук назвал ее "закомплексованной ущербной дурой", которая "лезет в чужую жизнь" и "принимает на себя роль прокурора".

«Слушай сюда внимательно. Ты можешь называть кого угодно «говном», но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора. Я не лез в твою жизнь, но ты решила, что раз человек добился чего/то, то ты имеешь право его осуждать и говорить своё мнение. Тогда слушай: сиди дома и держи своё мнение при себе. Со своей жизнью, любовью, детьми, бывшей женой и остальными аспектами я разберусь без твоих советов. Скажи спасибо, что я уделил 20 секунд своей жизни на тебя», – ответил он ей.

Но перепалка на этом не закончилась.

«А по телевизору просто ангел...», – отметили в сети, на что Владимир также не смог промолчать.

«Мне неинтересно, что вы умеете. Вы пришли на мою страницу рассказывать и учить. Удалитесь Бога ради», – посоветовал хейтерам Остапчук.

Напомним, что Остапчук после громкого развода впервые заговорил о нетрадиционной ориентации: "Мы пытались...".

Ранее Politeka сообщала, что Остапчук после развода снова заговорил о свадьбе, в сети истерика: "Это не поведение мужика".

Также Politeka писала, что Остапчук примкнул к Лорак, Потапу и Каминской: топ самых громких разводов украинских звезд.