Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который переживает не лучшие времена из-за развода с женой, объявил конкурс ко Дню Святого Валентина

Условия конкурса он опубликовал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. По его словам, День всех влюбленных – это день, когда не обойтись без выпивки. В догонку к флешмобу #подбухивай, который Остапчук продвигал в сети, он решил создать еще один флешмоб.

Условия конкурса просты. Его фолловеры должны написать, с кем они проведут 14 февраля и откроют подарочную коробку от Остапчука. В подарочный набор телеведущий включил фильмы о любви, большой бокал, вино, штопор и патчи для глаз.

В комментариях к посту поклонники Остапчука активно отмечают своих любимых, подруг и близких. Некоторые пишут, что будут праздновать 14 февраля с котом. Забавно, что с одной из подписчиц у Остапчука завязался разговор. Она отметила свою подругу, написав: «Давай же выпьем одну бутылку вина на двоих и из одного бокала) и подпишись на Остапчука (отписаться ты всегда успеешь)))». Телеведущий не растерялся и написал: «Выйти замуж как и отписаться ты всегда успеешь».

Напомним, что на днях Остапчук уже проводил флешмоб. Он обратился к своим хейтерам, которые заваливают его гневными комментариями после откровений его бывшей жены, предложив им деньги за оскорбления. Телеведущий призвал всех писать под его постом плохие комменты, пообещав разыграть между всеми участниками 5000 гривен.

Как известно, осенью Владимир Остапчук развелся со своей женой. Через некоторое время женщина нарушила молчание, рассказав, что муж ей постоянно изменял, а после развода не дает денег на детей. Остапчук дал ответное интервью, в котором опроверг слова бывшей возлюбленной.

Напомним, что стало известно, ради кого Остапчук бросил семью, все подробности измены: "видео из раздевалки".

Как сообщала Politeka, Остапчук после скандала с изменами и разводом резко обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что Остапчук после скандала с разводом пустился «в бега»: "не долго горевал".