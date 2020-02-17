Известная украинская певица Алина Гросу показала, почем она скучает со своего детства

Алина в этот раз показала себя в колготах или лосинах, а также платье. Образ Гросу дополнила кроссовками. Она сидела на старом диване рядом с маленьким раритетным телевизором и держала в руках пленочную кассету для записи фильмов. На фоне можно увидеть также торшер, тоже старый. Снимок прямо пронизан раритетными вещами, которые можно отнести к последним годам прошлого века. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"По чему вы больше всего скучаете из 90-х?:)) Тетрисы, жвачки турбо и love is, кассеты перематывающиеся с помощью карандаша, видики, денди, пистоны, фишки, Mario, танчики))) а музыка...какая музыка)))", - написала Алина.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали много комментариев:

"Скакалочки, казаки разбойники, в выбивного, в футбол с мальчишками, а сейчас посмотришь у детей детство компьютер и телефоны", "За всем выше перечисленным + лимонад буратино,мороженое пломбир,березовый сок в банках,.диофильм,открытки,марки,календарики... какие были времена", "Приставки Дэнди и безсмертный Марио, Мортал Комбат", "Скучаю по "Денди", помню как сидели и ждали своей очереди чтоб поиграть, по Том и Джерри по видеокассете, помню как первый раз попробовали шоколадное масло, это было нечто".

Ранее мы сообщали, что 24-летняя украинская певица Алина Гросу обескуражила новыми фото, на которых променяла женственный и романтический стиль на более брутальный.

Ради дерзкого стиля "пацанки" артистка сделала пышную прическу а-ля конец 80-х - начало 90-х, а также выбрала яркий макияж и удачные аксессуары.

"Больше ярких красок. Кому уже лета и тепла? #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?", - подписала фото артистка.

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