Известная украинская певица Алина Гросу показала новый кадр из столицы Австрии, Вены

На фото Алина позирует в красном пиджаке и распущенными волосами. Она показала себя довольно крупно, поэтому больше ничего нельзя разглядеть, зато можно оценить внешность Гросу. Певица решила в этот раз не собирать волосы в хвост и оставила их спереди. На фоне можно увидеть кирпичную стену и какого-то неизвестного человека. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото или написать комментарии. Все из-за того, что Алина опубликовала новый снимок в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков на своей странице новыми фото и видео.

Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами.

В этот раз звезда решила показать в разделе Стори целую серию кадров из отдыха в Вене, а также в тех местах, которыми любовалась и посетила несколько часов назад. При этом после Алина решила также показать и саму себя на фоне невероятных произведений искусства.

Как видно, перед камерой Алина появилась в симпатичном черном платье, подчеркнувшем ее талию, такого же цвета ботинках и с повязкой на голове. Лаконичный образ Гросу дополнила легким макияже, с аккуратной укладкой. По мнению поклонников, образ звезды отлично сочетается с представленными рядом картинами, которыми залюбовалась звезда.

Сообщалось, что Алина Гросу рассказала, что верит в магию чисел.

На фото певица предстала в элегантном белом платье, которое сзади оказалось расстегнутым до талии. Таким образом Гросу оголила свою спину. Девушка отметила, что 2 февраля – волшебный день, поэтому нужно обязательно загадать желание.

«Говорят, что если сегодня загадать желание, оно обязательно сбудется. Особенно если это произойдет в 2 часа 2 минуты. Я тут одна такая, которая верит в сказки?», - отметила артистка.

Напомним, Гросу засветилась во время отдыха в Вене в полном одиночестве

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