Певица показала, где проводит время

Украинская певица Алина Гросу путешествует по Европе и регулярно выкладывает фото в своеи Инстаграм

Красотка недавно опубликовала снимок, на котором хвастается своей красотой, пишет Рoliteka.net. Красотка предстала в черном пальто с мехом. Наряд, несмотря на закрытость, не смог скрыть прелести певицы. Ее стройность также подчеркнута пальто.

Алина надела черную повязку на голову, ее светлые волосы немного развеял ветер.

Гросу приподняла подбородок и посмотрела вдаль.

Макияж артистки - неброский состоящий из ровных линий на веках. На лице также выделяются розовые пухлые губы девушки. Выглядит она просто чудесно.

"Только все пароли и замки мои сломаны.. мой опасный преступник на свободе вновь 🔗🔓💔 #арестован #скоро А пока вдохновляемся Веной 🖤🤍🖤", - подписала снимок звезда.

Пост всего за несколько минут собрал более 1000 лайков.

"🔹Мы занимаемся только самыми идеальными и полностью идентичными брендовыми репликами", "Как всегда красивая😍 С нетерпением ждём❤️🙏", "Красивая фотография😍😘", "Красотка 😍", "Оо Будапешт", "Красота ррррр ням ням🔥🙈", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу решила показать в разделе Стори целую серию кадров из отдыха в Вене, а также в тех местах, которыми любовалась и посетила несколько часов назад.

При этом после Алина представила и саму себя на фоне невероятных произведений искусства.

Как видно, перед камерой Алина появилась в симпатичном черном платье, подчеркнувшем ее талию, такого же цвета ботинках и с повязкой на голове.

Ранее мы писали, что Алина Гросу надела черное полупрозрачное ультракороткое платье, черные колготки-сеточка и такого же цвета замшевые ботфорты.

Артистка сидела, закинув ногу на ногу, параллельно демонстрируя их длину и стройность.

Напомним также, что Алина Гросу предстала перед зеркалом в тренче, а под ним можно увидеть мини-платье черное, но прозрачное. Через него легко можно рассмотреть белье певицы.

Гросу сделала губы уточкой и сделала селфи. На фоне можно увидеть каких-то других людей, а также стол с различной едой и чашками.

Напомним, Гросу кокетливо расстегнула платье и покрасовалась перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Гросу в бездонном декольте засветила все, что можно

Также Politeka сообщала, что Гросу обтянула прелести тонкой тканью и показала себя со всех ракурсов