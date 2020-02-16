Известная украинская певица Алина Гросу показала репетицию песни

На кадрах Алина в черном костюме, по бокам от нее можно увидеть девушек из подтанцовки. Они вместе репетировали песню и выполняли танец. На фоне можно увидеть музыкальное оборудование. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прямо сейчас сидим, монтируем клип на песню #АРЕСТОВАН. Безумно жду, когда смогу вам его показать))) а пока выставляю кусок репетиции с моими лунными девочками", - написала Гросу под видео.

Фанаты успели посмотреть ролик почти 17 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Очень классная песня, знаю на память ее )) Очень жду вашу новую песню,,,, танец просто супер)) Алиночка вы очень классная)) Спасибо вам за всё))", "Супер! Обожаю эту песню! Творческих успехов Вам, Алина!!!", "Балдею от этой песни", "Супер, вы огонек", "У вас все песни хиты".

Ранее мы сообщали, что популярная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков новыми фото и видео.

Сегодня на ее странице в Инстаграм появился перепост загадочного фото, на котором обнаженная девушка лежит в постели с неизвестным мужчиной. Фотографию опубликовал в сториз пользователь сети под именем Дмитрий Кравченко, который подписан как директор по коллаборациями. Гросу сториз перепостила.

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала новое фото с отдыха в Австрии.

На снимке Алина позирует в пальто с огромным воротником и поясом на талии. Волосы певица решила оставить распущенными, взявшись одной рукой за них. На заднем фоне можно увидеть историческую памятку Австрии в Вене, куда отправилась отдыхать Гросу. Как можно заметить, сейчас там снега нет, хотя и холодно.

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