Популярная певица Алина Гросу продолжает удивлять подписчиков новыми фото и видео

Сегодня на ее странице в Инстаграм появился перепост загадочного фото, на котором обнаженная девушка лежит в постели с неизвестным мужчиной, передает Politeka. Фотографию опубликовал в сториз пользователь сети под именем Дмитрий Кравченко, который подписан как директор по коллоборациям. Гросу сториз перепостила.

Позже стало известно, что это реальное фото, на котором Алина Гросу изображена с моделью, победителем шоу «Топ-модель по-украински» Самвелом Туманяном. В сети есть и другие откровенные снимки пары. На фото Алина и Самвел лежат в кровати полностью обнаженными. Как оказалось, Гросу пригласила парня сняться в своем клипе «Ложь».

Несмотря на то, что клип вышел в 2018 году, вспомнить о нем Гросу решила именно сейчас.

Ранее мы писали, что Алина Гросу похвасталась целой серией снимков с отдыха в Вене. Гросу фотографировалась на фоне зимнего города с красивым видом. Перед камерой звезда появилась в симпатичном черном пальто с огромным воротником и поясом на талии. Показательно, что ни на одном из снимков не было мужа Гросу Александра Комкова, с которым они вступили в брак в 2019 году.

Также Гросу удивила поклонников кадрами из гримерки. Она предстала перед камерой в изящном тонком платье черного цвета. Артистка выставила вперед стройные ножки, продемонстрировав свою фигуру. Отметим, что лицо девушки на фото выглядит очень неестественно. Помимо пластических вмешательств, которые пережила певица, она привыкла наносить макияж таким образом, что становится практически неузнаваемой. Особенно, если сравнивать ее с малышкой Гросу, которая покорила украинцев в начале своей сольной карьеры песней «Бджилка».

Напомним, что шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном: "Красотка, ням-ням".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу ошарашила новым лицом после отдыха в Европе, личные кадры: "Вена пошла на пользу".

Также Politeka писала, что Алина Гросу удивила посвежевшим лицом на отдыхе: "А с кем развлекаешься, Алина?".