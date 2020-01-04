Зимой самыми популярными становятся согревающие напитки. Узнайте, как приготовить грог и глинтвейн с коньяком – потрясающе ароматные и вкусные. То, что нужно после зимней прогулки!

Глинтвейн (по-немецки глювайн) давно известен как спасительное средство от холода и простуды. А если усилить эффект и к вину добавить еще и коньяка, то получится хоть и более брутальный, но и еще более ударный вариант классического рецепта.

Как приготовить глинтвейн с коньяком?

В состав глинтвейна традиционно входит красное вино, фрукты и пряности. Из-за того, что комбинировать ингредиенты можно в разных вариациях, приготовление глинтвейна становится настоящим полем для экспериментов для творческой личности.

Как приготовить грог и глинтвейн с коньяком: проверенные рецепты

Для этого «мужского» рецепта понадобится бутылка красного сухого или полусухого вина, 100 мл недорогого, но качественного коньяка, апельсин, палочка корицы, 4 зонтика гвоздики.

Не нужно использовать для глинтвейна элитное вино или дорогой французский коньяк. Ваш щедрый жест будет бессмысленным, ведь в сочетании с другими ингредиентами они просто потеряют свой изысканный вкус. Берите для глинтвейна недорогие проверенные отечественные марки.

В кастрюлю вылить вино и коньяк, добавить туда специи и нарезанные фрукты. На медленном огне нагреть напиток до 70-75 градусов. Ни в коем случае не дайте смеси закипеть! Иначе испарится весь алкоголь.

Дайте глинтвейну настояться, разливайте по кружкам и пейте с пылу с жару!

Как приготовить грог и глинтвейн с коньяком

Грог – это горячий спиртной напиток на основе рома. Грог веками был «фирменным» напитком английских моряков. Причем употреблялся и в лечебных целях – для профилактики цинги.

В гроге содержится не менее 15-20% алкоголя, а также специи, сахар, лимонный сок. Подают его очень горячим и пьют маленькими глотками, чтоб не обжечь горло.

Как приготовить грог?

В кастрюлю налить 400 мл воды, довести до кипения. Уменьшив огонь, влить медленно 200 мл рома, выдавить туда же сок из двух лимонов и добавить 4 ложки сахара. После того как сахар растворится, снять с плиты и немедленно разлить в чашки.

Теперь вы знаете, как приготовить грог и глинтвейн с коньяком, и сможете согреться с друзьями после долгой прогулки и создать праздничное настроение.

Источник: Politeka