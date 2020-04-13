Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник
Вы также узнаете о том, что отмечают 13 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела
Какой 13 апреля праздник в мире
Международные праздник 13 апреля не отмечают, отсутствуют официальные поводы для празднования сегодня и в Украине.
А вот в Таиланде и Лаосе 13 апреля начинается трехдневный Новогодний фестиваль Сонгкран. Главная традиция праздника — обливать друг друга водой. Водяные баталии обычно происходят прямо на центральных улицах. По гооду ездят пикапы, груженные бочками с водой, из которых также поливают прохожих.
На Сонгкран тайцы обязательно посещают своих родственников, чьи руки также нужно полить водой.
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В Польше 13 апреля печальным дата — День памяти жертв Катыни. В этот день поляки всего мира вспоминают одну из самых трагических страниц собственной истории, а именно массовые расстрелы пленных офицеров польской армии большевиками.
Шуточные праздники
День смешных селфи
Праздник рисования на стенах
Исторические события 13 апреля: что интересного происходило
1814 — немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет.
1870 — в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен».
1923 — состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли — главного стадиона английского футбола.
1990 — Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов).
2014 — правительством Украины объявлено антитеррористической операции на востоке Украины.
13 апреля — День ангела
Имена для девочек по святцам 13 апреля: Анна.
Имена для мальчиков по православному календарю 13 апреля: Аполлон, Власий, Ипатий, Яков.
13 апреля — День рождения знаменитостей
1519 — королева Франции, одна из самых влиятельных лиц Франции в период войн между католиками и гугенотами, Екатерина Медичи.
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1748 — английский изобретатель, изобрел гидравлический пресс, машину для нумерации банкнот и многое другое — Джозеф Брама.
1771 — английский изобретатель, создал паровую машину повышенного давления и построил первый паровоз Ричард Тревитик.
1892 — шотландский физик, изобретатель радара Роберт Уотсон-Уатт.
1963 — российский шахматист, гроссмейстер Гарри Каспаров.
1973 — российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Народные приметы на 13 апреля
В народном календаре 13 апреля — Ипатий, которому молились, чтобы он защитил от нечисти. Люди 13 апреля пытались уберечь свой дом от нечистой силы, которая на Ипатия была особенно агрессивной. Для этого на окнах раскладывали колючие растения и рисовали кресты.
Существовал обычай 13 апреля сжигать старые вещи, чтобы избавиться от всего негатива, который присутствует в жизни семьи.
Народные приметы на 13 апреля следующие:
- Безветренная погода на Ипатия — скоро будет дождь.
- Солнечная погода 13 апреля обещала теплое лето.
- У березы много сока — лето будет жарким.
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