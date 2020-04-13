Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 13 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 13 апреля праздник в мире

Международные праздник 13 апреля не отмечают, отсутствуют официальные поводы для празднования сегодня и в Украине.

А вот в Таиланде и Лаосе 13 апреля начинается трехдневный Новогодний фестиваль Сонгкран. Главная традиция праздника — обливать друг друга водой. Водяные баталии обычно происходят прямо на центральных улицах. По гооду ездят пикапы, груженные бочками с водой, из которых также поливают прохожих.

На Сонгкран тайцы обязательно посещают своих родственников, чьи руки также нужно полить водой.

В Польше 13 апреля печальным дата — День памяти жертв Катыни. В этот день поляки всего мира вспоминают одну из самых трагических страниц собственной истории, а именно массовые расстрелы пленных офицеров польской армии большевиками.

Шуточные праздники

День смешных селфи

Праздник рисования на стенах

Исторические события 13 апреля: что интересного происходило

1814 — немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет.

1870 — в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен».

1923 — состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли — главного стадиона английского футбола.

1990 — Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов).

2014 — правительством Украины объявлено антитеррористической операции на востоке Украины.

13 апреля — День ангела

Имена для девочек по святцам 13 апреля: Анна.

Имена для мальчиков по православному календарю 13 апреля: Аполлон, Власий, Ипатий, Яков.

13 апреля — День рождения знаменитостей

1519 — королева Франции, одна из самых влиятельных лиц Франции в период войн между католиками и гугенотами, Екатерина Медичи.

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1748 — английский изобретатель, изобрел гидравлический пресс, машину для нумерации банкнот и многое другое — Джозеф Брама.

1771 — английский изобретатель, создал паровую машину повышенного давления и построил первый паровоз Ричард Тревитик.

1892 — шотландский физик, изобретатель радара Роберт Уотсон-Уатт.

1963 — российский шахматист, гроссмейстер Гарри Каспаров.

1973 — российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Народные приметы на 13 апреля

В народном календаре 13 апреля — Ипатий, которому молились, чтобы он защитил от нечисти. Люди 13 апреля пытались уберечь свой дом от нечистой силы, которая на Ипатия была особенно агрессивной. Для этого на окнах раскладывали колючие растения и рисовали кресты.

Существовал обычай 13 апреля сжигать старые вещи, чтобы избавиться от всего негатива, который присутствует в жизни семьи.

Народные приметы на 13 апреля следующие:

Безветренная погода на Ипатия — скоро будет дождь.

Солнечная погода 13 апреля обещала теплое лето.

У березы много сока — лето будет жарким.

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