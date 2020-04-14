Politeka расскажет о самых интересных исторических событиях, днях рождения знаменитостей и о том, какой сегодня праздник

Вы также узнаете о том, что отмечают 14 апреля по народному календарю и у кого сегодня День ангела

Какой 14 апреля праздник в мире

14 апреля официальных поводов поводов для празднования нет. Зато есть хорошая возможность отметить шуточные праздники и вспомнить важные исторические события, которые оставили значительный след в истории.

Шуточные праздники

Праздник рисования на стенах

День борьбы со своими комплексами

Исторические события 14 апреля: что интересного происходило

1768 — Максим Железняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины)

1871 — в Германии основан парламент — рейхстаг.

1894 — первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — крупнейший на то время пассажирский лайнер мира «Титаник» столкнулся с айсбергом.

1927 — в шведском городе Гетеборг сошел с конвейера первый серийный автомобиль «Вольво».

Кравец из Квартал 95 раскрыла секреты воспитания детей: «Космическое поколение»

1930 — на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко «Земля».

1940 — Президиум Верховного Совета УССР издал указ, по которому у священников в Западной Украине изымались все церковные книги.

1956 — в городах Редвуд-сити (Калифорния) и Чикаго проведено одновременное публичную демонстрацию первой видеокамеры, способной записывать и воспроизводить звук и изображение.

1961 — в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1991 — из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн долл.

2003 — учеными расшифрован человеческий геном.

14 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 14 апреля: Авраам, Иван, Макар, Сергей.

Имена для девочек по православному календарю 14 апреля: Мария.

14 апреля — День рождения знаменитостей

1527 — фламандский картограф, издатель первого атласа Абрахам Ортелиус.

1629 — нидерландский физик, механик, математик и астроном, изобретатель маятниковых часов со спусковым механизмом Христиан Гюйгенс.

1838 — немецкий геофизик, автор первой целостной теории происхождения морских течений Карл Цеприц.

1925 — американский актер, лауреат «Оскара» Род Стайгер.

1945 — украинский художник-график, педагог Андрей Чебыкин.

Народные приметы на 14 апреля

В народном календаре 14 апреля — Мария-пролубница. В это время обычно заканчивалось таяния снега, вместе со снегом «таяли» и запасы пищи. Поэтому от Марии люди начинали больше экономить, иногда этот день еще называли «пустые щи».

14 апреля нужно было обязательно оставить на ночь угощение для домового, чтобы он не шалил. Для этого на ночь в углу оставляли сладкую кашу или молоко.

Народные приметы на 14 апреля следующие:

Молния на закате 14 апреля — завтра будет дождь.

Гроза на Марию — летом будет засуха.

Пчелы уже летают 14 апреля — весна будет теплой.

Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.

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